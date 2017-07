A new week means a new #1 in the B96 Top 8 at 8! So who stole the top spot thanks to your votes? Shawn Mendes? Halsey? Liam and Zedd? Find out below:

The B96 Top 8 at 8 for 07/24/17:

8- Cheat Codes and Demi Lovato”No Promises”

7- Bruno Mars “Versace on the Floor”

6- Sam Hunt “Body Like A Back Door”

5- Luis Fonsi and Justin Bieber “Despacito”

4- Zedd and Liam Payne “Get Low”

3- Charlie Puth “Attention”

2- Shawn Mendes “There’s Nothing Holdin’ Me”

1- Halsey “Now or Never”